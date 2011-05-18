Медведєв: Харківські угоди ми з Януковичем придумали у мене на дачі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Харківські угоди дозволили Україні розв’язати низку проблем.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, повідомляє «Корреспондент.net».

Український журналіст, коли ставив запитання, сказав, що вважає підписання цих домовленостей кулуарними. У відповідь Д.МЕДВЕДЄВ заявив: "Мені здається, що це були некулуарні угоди. Вони підписувалися у присутності великої кількості журналістів і урядовців".

Водночас, відповідаючи на запитання, хто виступив ініціатором підписання Харківських угод, Президент РФ сказав: "Ми це придумали разом з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Можу навіть сказати де - сидячи у мене на дачі". Потім, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, було дано вказівки відповідним міністерствам щодо підготовки угод.

При цьому російський Президент висловив переконання, що Харківські угоди є взаємовигідними. "Цей документ дозволив Україні розв’язати ряд проблем. Але він не універсальний. За його допомогою неможливо розв`язати всі проблеми".