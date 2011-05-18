Якби вибори до Верховної Ради відбулися сьогодні (опитування)

Більшість українців на парламентських виборах готові проголосувати за партію «Батьківщину».

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 1 по 9 травня Всеукраїнською соціологічної службою в ході загальнонаціонального опитування на замовлення Української академії політичних наук.

Згідно з опитуванням, якби вибори до Верховної Ради України відбулися сьогодні, за «Батьківщину» проголосували б 15,4% виборців, в той час як за Партію регіонів - 15%.

Як констатують експерти, вперше за останні роки у парламентському рейтингу «Батьківщина» випередила Партію регіонів.

За словами генерального директора Всеукраїнської соціологічної служби Миколи МИХАЛЬЧЕНКА, проведене опитування, «дійсно продемонструвало серйозні зміни в політичних настроях людей, рівні довіри та політиків та готовності голосувати за ті чи інші політичні сили».

Він також зазначив, що найближчим часом Всеукраїнська соціологічна служба оприлюднить розгорнутий аналітичний звіт за результатами зазначеного соціологічного опитування.

Всеукраїнська соціологічна служба провела загальнонаціональне опитування з 1 по 9 травня на замовлення Української академії політичних наук.

Всього в ході вибірки було опитано 2500 респондентів в усіх регіонах України.