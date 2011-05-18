Гендиректором Укрінформу став кореспондент Інтерфаксу

Кабінет міністрів призначив Олександра ДЕЦИКА генеральним директором Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.

О.ДЕЦИКА вже представлено колективу агентства як нового керівника

ОДЕЦИК до призначення був урядовим кореспондентом інформаційного агентства «Інтерфакс Україна».

Раніше він працював керівником прес-служби Херсонської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Кабмін звільнив Віктора ЧАМАРУ з посади генерального директора Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ» у зв`язку з невідповідністю посади за станом здоров`я і виходом на пенсію.