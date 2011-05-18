Гендиректором Укрінформу став кореспондент Інтерфаксу
16:38, 18 травня 2011Політика
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Децик раніше працював у Херсоні
Кабінет міністрів призначив Олександра ДЕЦИКА генеральним директором Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.
Як повідомляє Урядовий портал, про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.
О.ДЕЦИКА вже представлено колективу агентства як нового керівника
ОДЕЦИК до призначення був урядовим кореспондентом інформаційного агентства «Інтерфакс Україна».
Раніше він працював керівником прес-служби Херсонської облдержадміністрації.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня Кабмін звільнив Віктора ЧАМАРУ з посади генерального директора Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ» у зв`язку з невідповідністю посади за станом здоров`я і виходом на пенсію.
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