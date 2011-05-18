У Тимошенко лякають «імпотентну» ГПУ «фатальними наслідками»
Відповідь на заяву про можливий арешт
Керівництво Генеральної прокуратури вдається до відвертих невмотивованих погроз на адресу Юлії Тимошенко попри те, що вона сумлінно та дисципліновано відвідує Генпрокуратуру і витрачає на це більшу частину свого робочого часу.
Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина» з приводу висловлювань заступника керівника ГПУ Рената Кузьміна про можливу зміну запобіжного захисту та взяття під варту Юлії Тимошенко.
«Дії керівництва ГПУ вмотивовані імпотенцією та страхом. З одного боку, вони безсилі довести будь-яку, навіть щонайменшу, провину Тимошенко у сфальшованих псевдокримінальних справах проти неї. З іншого – їх охоплює панічний страх перед Януковичем, бо вони не здатні виконати його замовлення: якнайшвидше засудити Юлію Тимошенко, щоб не допустити її участі у парламентських виборах 2012 року», - переконані у «Батьківщині».
У заяві партії стверджується, що «режим Януковича, який вже набув світової слави автократичного та клептократичного», проводить курс на знищення опозиції в Україні, і за головну мішень обрано саме Тимошенко.
Проте Тимошенко не боїться погроз влади: «На волі чи в неволі, вона була, є і буде символом народного спротиву режиму Януковича», - заявляють у «Батьківщині».
«Ми переконані, що спроба змінити запобіжний захід для Юлії Тимошенко для влади стане фатальною. Таке рішення Януковича не послабить нас, а зробить опозицію лише сильнішою», - йдеться в заяві.
«Батьківщина» вимагає від влади негайно зупинити “процес вбивства Юрія Луценка, припинити політико-кримінальне переслідування Юлії Тимошенко, Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка та інших членів її команди”.