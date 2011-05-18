У Тимошенко лякають «імпотентну» ГПУ «фатальними наслідками»

Керівництво Генеральної прокуратури вдається до відвертих невмотивованих погроз на адресу Юлії Тимошенко попри те, що вона сумлінно та дисципліновано відвідує Генпрокуратуру і витрачає на це більшу частину свого робочого часу.

Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина» з приводу висловлювань заступника керівника ГПУ Рената Кузьміна про можливу зміну запобіжного захисту та взяття під варту Юлії Тимошенко.

«Дії керівництва ГПУ вмотивовані імпотенцією та страхом. З одного боку, вони безсилі довести будь-яку, навіть щонайменшу, провину Тимошенко у сфальшованих псевдокримінальних справах проти неї. З іншого – їх охоплює панічний страх перед Януковичем, бо вони не здатні виконати його замовлення: якнайшвидше засудити Юлію Тимошенко, щоб не допустити її участі у парламентських виборах 2012 року», - переконані у «Батьківщині».

У заяві партії стверджується, що «режим Януковича, який вже набув світової слави автократичного та клептократичного», проводить курс на знищення опозиції в Україні, і за головну мішень обрано саме Тимошенко.

Проте Тимошенко не боїться погроз влади: «На волі чи в неволі, вона була, є і буде символом народного спротиву режиму Януковича», - заявляють у «Батьківщині».

«Ми переконані, що спроба змінити запобіжний захід для Юлії Тимошенко для влади стане фатальною. Таке рішення Януковича не послабить нас, а зробить опозицію лише сильнішою», - йдеться в заяві.

«Батьківщина» вимагає від влади негайно зупинити “процес вбивства Юрія Луценка, припинити політико-кримінальне переслідування Юлії Тимошенко, Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка та інших членів її команди”.