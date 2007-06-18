Кінах зробив капость: у Нашій Україні намагаються зрозуміти - кому

Міністр економіки, лідер Партії промисловців та підприємців України Анатолій Кінах шантажує Партію регіонів аби збільшити квоту для своєї партії у виборчому списку. Про це РБК-Україназаявив член "Нашої України" Руслан Князевич. За його словами, на сьогоднішній день найбільш вірогідним є злиття ПППУ, яку очолює А.Кінах, з Партією регіонів. "Я знаю, така домовленість вже існує і він торгується зараз через такі заяви за квоту, шантажуючи їх", - сказав Р.Князевич. Він також припустив, що подібні заяви А.Кінаха були зроблені зумисне, аби понизити рейтинги опозиційних сил. "Зрадників ми ніколи не повернемо до наших лав і пан Кінах може говорити що завгодно – це його приватна думка, а ніяк не думка тих людей, які йому довіряли", - наголосив Р.Князевич.

Вчора, 17 червня ц.р., А.Кінах заявив, що ПППУ не виключає можливості блокування із "Нашою Україною" або Блоком Юлії Тимошенко. За його словами, сувора відмова напередодні виборів блокуватися з певними політичними силами свідчить про заангажованість такої сили.