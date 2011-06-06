Лавров: Україні слід вирівняти свої митні тарифи
"Це не загроза, це чиста економіка"
Глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що Україні слід вирівняти свої митні тарифи за середнім рівнем Світової організації торгівлі.
Про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».
«Україна вже є членом СОТ, знизивши свої митні тарифи до 4%, хоча в середньому по СОТ це 10%, і так само буде і в Митному союзі: у Митному союзі в середньому 10% митні тарифи. І Україні, яка користується перевагами членства в СОТ, повинна розуміти, що якщо раптом вона відкриває свої кордони для Євросоюзу, то Митний союз, який керується усередненими нормами СОТ, буде захищатися», - заявив С.ЛАВРОВ.
При цьому він додав: «Це не загроза, це чиста економіка. Кожен рахує гроші ».
Говорячи про перспективи співробітництва України з ЄС та Митним союзом, глава МЗС виділив економічну та геополітичну сторони цієї проблеми.
«Перший вимір суто економічний, і тут кожен рахує свої гроші. І якщо хтось говорить, як сказав, скажімо, пан БАРРОЗУ, що Україна повинна вибирати між зоною вільної торгівлі та асоціацією з Євросоюзом з одного боку, і співпрацею з Росією та Митним союзом з іншого боку, то, я вважаю, це теза неправильна», - сказав С.ЛАВРОВ, підкресливши, що, на його думку, ніяких суперечностей в цьому немає, тому що «і ті, і інші процеси мають одні і ті ж цілі - свобода пересування капіталів, послуг, робочої сили».
«А ось що стосується геополітичної складової, то там дуже багато наносного. І, звичайно ж, є в Україні сили, які кажуть: «Ось, нам треба вибирати між Росією, Білоруссю, Казахстаном, Митним союзом і в цілому між східним напрямком зовнішньої політики з одного боку і нашим устремлінням у євроатлантичному контексті». Це знову-таки, я вважаю, провокаційне протиставлення », - зазначив С.ЛАВРОВ.
Він також закликав не намагатися «за інерцією старої логіки, старого мислення перетягувати союзників потенційних з одного табору в інший». «Немає двох таборів - вони зникли», - сказав глава російського МЗС.