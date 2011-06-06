Лавров: Україні слід вирівняти свої митні тарифи

Глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що Україні слід вирівняти свої митні тарифи за середнім рівнем Світової організації торгівлі.

Про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Україна вже є членом СОТ, знизивши свої митні тарифи до 4%, хоча в середньому по СОТ це 10%, і так само буде і в Митному союзі: у Митному союзі в середньому 10% митні тарифи. І Україні, яка користується перевагами членства в СОТ, повинна розуміти, що якщо раптом вона відкриває свої кордони для Євросоюзу, то Митний союз, який керується усередненими нормами СОТ, буде захищатися», - заявив С.ЛАВРОВ.

При цьому він додав: «Це не загроза, це чиста економіка. Кожен рахує гроші ».

Говорячи про перспективи співробітництва України з ЄС та Митним союзом, глава МЗС виділив економічну та геополітичну сторони цієї проблеми.

«Перший вимір суто економічний, і тут кожен рахує свої гроші. І якщо хтось говорить, як сказав, скажімо, пан БАРРОЗУ, що Україна повинна вибирати між зоною вільної торгівлі та асоціацією з Євросоюзом з одного боку, і співпрацею з Росією та Митним союзом з іншого боку, то, я вважаю, це теза неправильна», - сказав С.ЛАВРОВ, підкресливши, що, на його думку, ніяких суперечностей в цьому немає, тому що «і ті, і інші процеси мають одні і ті ж цілі - свобода пересування капіталів, послуг, робочої сили».

«А ось що стосується геополітичної складової, то там дуже багато наносного. І, звичайно ж, є в Україні сили, які кажуть: «Ось, нам треба вибирати між Росією, Білоруссю, Казахстаном, Митним союзом і в цілому між східним напрямком зовнішньої політики з одного боку і нашим устремлінням у євроатлантичному контексті». Це знову-таки, я вважаю, провокаційне протиставлення », - зазначив С.ЛАВРОВ.

Він також закликав не намагатися «за інерцією старої логіки, старого мислення перетягувати союзників потенційних з одного табору в інший». «Немає двох таборів - вони зникли», - сказав глава російського МЗС.