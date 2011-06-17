Луганська облрада наплювала на рішення Конституційного суду

Народний депутат України Спиридон КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ) заявляє, що Луганська обласна рада ухвалила рішення про вивішування червоних прапорів на державних установах.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам він сказав: «Сьогодні депутатський корпус Луганської облради ухвалив рішення, що червоний прапор висітиме на державних установах до 22 червня, до початку Великої Вітчизняної війни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний суд оприлюднив рішення, яким використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом з Державним прапором України визнається таким, що суперечить Конституції.

Як наголошується в рішенні КС, положеннями Конституції України визначений вичерпний перелік державних символів України, до яких відноситься Державний прапор, Герб, Гімн.

У рішенні також наголошується, що визнані неконституційними положення втрачають силу з дня ухвалення КС рішення, яке є обов`язковим до виконання на всій території України, остаточним і не може бути оскаржено.