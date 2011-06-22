Тимошенко: газові суперечки України і РФ - добре організований театр

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада під виглядом суперечок між Україною та Росією щодо ціни на газ готується до здачі української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час брифінгу у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ніякого конфлікту між українською і російською владою навколо ціни на газ не існує.

«Усе це запланований і добре організований театр. Саме ці інсценовані протистояння мусять забезпечити інформаційну основу для здачі газотранспортної системи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.