Азаров тлумачив медикам, у чому суть реформи охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що через достатньо невелику кількість років можна істотно змінити систему охорони здоров'я в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив під час відвідання в Севастополі 1-ої міської лікарні (тут він побував у новозбудованому відділенні ендоваскулярної та мініінвазійної хірургії й у ЛОР-відділенні, що потребує корінного переобладнання). «Ви знаєте, зараз під керівництвом Президента України в країні здійснюється багато реформ, у тому числі й реформа охорони здоров'я. А в чому суть цієї реформи? Перш за все, зробити так, щоб наші люди одержували сучасний рівень медичних послуг. Тому, головне в реформі не те, що будуть там зроблені госпітальні округи, найголовніше, щоб абсолютно кожна людина змогла одержати надійний рівень медичних послуг. Щоб ми, нарешті, пішли від такого ганебного явища, коли немає ліків, коли в лікарню треба приходити зі своєю постільною білизною. Я думаю, що ми підемо від цього», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив: «Звичайно, не все відразу робиться, але поступово... Практично кожного тижня в країні ми щось вводимо: і в галузі охорони здоров'я, і освіти. Масштаби у нас величезні! Велика країна... Лікарень тисячі... Але якщо щороку предметно цим питанням займатися, то через певну кількість років, достатньо невелику, можна істотно змінити нашу систему охорони здоров'я».

Ділячись враженнями від відвідання ЛОР-відділення, розташованого в будівлі, якій більше 100 років, М.АЗАРОВ сказав: «Для лікарні важливий не фасад, а те, що всередині, а всередині ми з вами, звичайно, маємо допотопний рівень, який вже не відповідає нашій сьогоднішній медицині. Й тому, в Севастополі, звичайно, повинна бути сучасна лікарня, яка надаватиме севастопольцям послуги, як ось ми побували в корпусі ендоваскулярної хірургії - сучасний корпус, сучасне обладнання. Я б сказав, хороший європейський рівень. Ось така повинна бути в Севастополі лікарня». За словами глави уряду, він домовився з головою адміністрації Севастополя Володимиром ЯЦУБОЮ, «що будемо на паях: третина витрат візьме на себе міський бюджет міста Севастополя, дві третини ми візьмемо на себе». М.АЗАРОВ додав: «Зробимо швидко. Я думаю, що через рік, десь ось у цей же час ми з вами разом подивимося, а потім приведемо в порядок весь лікарняний комплекс Севастополя».

Голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ за декілька хвилин до приїзду глави уряду М.АЗАРОВА повідомив журналістам, що відділення ендоваскулярної та мініінвазійної хірургії, яке здається зараз в експлуатацію, будувалося близько двох років, а «чистого часу» - 7 місяців. На будівництво витрачено близько 19 млн. грн. із місцевого бюджету. За його словами, «для міста це дозволить «розвантажити» оперативні відділення 1-ої міськлікарні, й найголовніше, рятувати життя севастопольців у випадках інфарктів та інсультів». Як додав голова міськради, «всі поважаючі себе міста просто зобов'язані мати такі медустанови».