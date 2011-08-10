Тимошенко зустріла Кірєєва вигуком «Слава Україні!»

У Печерському районному суді Києва розпочалось чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання почалося о 10.00.

Після того, як головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ увійшов до зали засідань, Ю.ТИМОШЕНКО вигукнула: «Слава Україні!», а присутні у залі відповіли: «Героям слава!».

За перебігом судового засідання спостерігають представники посольств Іспанії, Великої Британії, Литви і США, а також Представництва ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на останньому судовому засіданні 8 серпня суд дозволив допустити до справи адвоката Миколу СІРОГО, а також чоловіка обвинуваченої Олександра ТИМОШЕНКА та доньку Євгенію ТИМОШЕНКО-КАРР як захисників з кола близьких родичів.