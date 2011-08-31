Адвокат вдови Гонгадзе: Пукач намагається видати себе за героя

Представник інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО незадоволена тим, що екс-керівник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ дає непрямі і нечіткі відповіді на питання сторони звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у перерві судового засідання у справі О.ПУКАЧА.

"Державне звинувачення ставить питання ПУКАЧУ з приводу обставин здійснення злочину, характеристики його особи. ПУКАЧ і далі продовжує те ж саме, що було на минулому засіданні: відповідає багатослівно, але розповідає не про те. Напевно, сподівається, що ми втомимося, і у нас не буде можливості ставити конкретні питання", - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, О.ПУКАЧ "намагається створити враження, що він не володіє знанням законодавства України, незважаючи на те, що у нього є диплом про вищу юридичну освіту". "На жаль, я думаю, що він просто не усвідомлює, що така поведінка не працює на його користь, і лише сприяє збільшенню покарання, яке визначатиме суд у майбутньому", - підкреслила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Також адвокат зазначила, що зарано оцінювати свідчення О.ПУКАЧА в цілому, додавши при цьому, що особисто вона частині свідчень О.ПУКАЧА не довіряє.

"Я підозрюю, що ПУКАЧ собі змоделював якусь систему, в якій він сам себе намагається видати за героя, який відстоював інтереси держави, в якомусь дивному розумінні цього слова. Намагається видати себе за людину, яка не розуміла, що скоює злочин, а сприймала це як надзвичайне геройство. Він не зупиняється перед тим, щоб говорити абсолютно брехливу інформацію", - резюмувала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Як повідомлялося, 30 серпня у Печерському районному суді Києва почався допит О.ПУКАЧА, який проходить у закритому режимі. За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, О.ПУКАЧ, зокрема, визнав, що власноручно вбив Г.Гонгадзе, проте заявив при цьому, що таким чином врятував Україну від нібито державного перевороту, що готувався.