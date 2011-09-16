Депутати НУ-НС за скасування статті, за якою посадили Тимошенко й Луценка

Народні депутати України Арсеній ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ та Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”, партія “Фронт Змін”) зареєстрували у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до деяких законів України» (щодо запровадження європейських стандартів у кримінальній юстиції).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", даним законопроектом пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 365 «Перевищення влади або службових повноважень», оскільки вона є «пережитком репресивного правозастосовчого механізму, що успішно застосовувався в Кримінальних кодексах УРСР 1927 та 1960 років».

У повідомленні зазначається, що «в більшості країнах англо-саксонської (Велика Британія, США) та континентальної (Італія, Німеччина, Франція) систем права не передбачено такого складу злочину як «Перевищення влади або службових повноважень».

Крім того, на думку авторів законопроекту, стаття 365 Кримінального кодексу містить “оціночні поняття” і це є “основою для неправомірного тиску правоохоронних органів на осіб за їхніми політичними або громадськими переконаннями”.

Автори законопроекту вважають, що Кримінальний кодекс містить достатньо положень, які дозволяють притягнути до відповідальності недобросовісних службовців, що зловживають своїм службовим становищем з власних корисливих мотивів.

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 191 Кримінального кодексу та доповнити його статтею 191-1 для розмежування відповідальності за привласнення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та за розтрату чужого майна. Відповідальність за ці два злочини має бути різною та залежати від наявності чи відсутності корисливого мотиву, вважають депутати.

У повідомленні сказано, що у разі внесення до Кримінального кодексу цих змін, “мають бути закриті за відсутністю складу злочину справи за розтрату чужого майна, якщо відсутній корисливий мотив”, зокрема, кримінальна справа проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Також у прикінцевих положеннях законопроекту пропонується перекваліфікувати підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб за статтею 365 Кримінального кодексу, які ще не розглянуті судом. В разі внесення таких змін, зокрема, може бути закрита кримінальна справа проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Пропонується передбачити, що особи, засуджені за статтею 365 КК, підлягають звільненню від покарання та вважатимуться такими, що не мають судимості за ці злочини. А ті, хто вже відбуває покарання, але має непогашену або незняту судимість, вважатимуться такими, що судимості за вчинення цих злочинів не мають.

А.ЯЦЕНЮК просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА визначити цей закон як невідкладний.