Дейч: Джарти не обговорював з Януковичем кандидатуру наступника

Голова Ради міністрів Криму Василь Джарти не обговорював з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ кандидатуру свого приймача.

Про це в коментарі УНІАН сказав народний депутат України, голова спеціальної тимчасової комісії Верховної Ради України з питань Автономної Республіки Крим Борис ДЕЙЧ.

Він спростував інформацію ряду ЗМІ про те, що голова Радміну Криму В.Джарти обговорював з Президентом України кандидатуру свого приймача.

Б.ДЕЙЧ зазначив, що це є «вигадкою і містифікацією, котрі не мають ніякого відношення до реальності». «Василь Георгійович (В.Джарти – УНІАН) не міг обговорювати з Президентом це питання, оскільки до останнього не втрачав надію, боровся з недугою і сподівався найближчим часом повернутися до роботи», – повідомив народний депутат.

При цьому Б.ДЕЙЧ зазначив, що з кандидатурою на посаду глави уряду автономії В.ЯНУКОВИЧ визначиться самостійно. «Віктор Федорович приймає самостійні рішення, і призначення нового прем`єр-міністра Криму відбудеться свого часу і згідно із законом», – додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, В.Джарти помер 17 серпня 2011 року внаслідок тяжкої хвороби. Він очолював Раду міністрів Криму з березня 2010 по серпень 2011 року.