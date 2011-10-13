Кількість газу, що видобувається в Україні, неможливо відстежити

Точну кількість природного газу, що видобувається в Україні, неможливо відстежити.

Таку думку висловив заступник директора Інституту газу НАН України Олександр П’ЯТНИЧКО сьогодні під час круглого столу «Європейський газовий ринок: настає революція?», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, дрібні родовища газу, що мають низький тиск, використовуються сьогодні приватними структурами і в баланс українського видобутку газу не входять. «В результаті дуже важко прослідкувати, скільки газу Україна видобуває сьогодні насправді. При цьому видобуток газу ДК «Укргазвидобування» постійно падає: якщо раніше ми мали 18,5 млрд. кубометрів газу на рік, то зараз він впав до 13 мільярдів кубів. В цілому розвідка газу в Україні перебуває у вельми плачевному стані», - відзначив О.П’ЯТНИЧКО.

У свою чергу, народний депутат України, міністр енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА зазначив, що цього року в Україні спостерігається щоквартальне падіння видобутку власного природного газу. «При цьому основним завданням влади у справі забезпечення енергетичної безпеки країни є нарощування видобутку власного газу, зменшення загального споживання газу в Україні та одночасне зниження закупівель російського газу. Жодного з цих пунктів за півтора роки своєї діяльності українська влада так і не виконала. Натомість ми маємо цього року збільшення закупівлі російського газу на 12 млрд. кубометрів порівняно з показниками минулого року», - зазначив народний депутат.