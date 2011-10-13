Афганці заблокували в своєму офісі силовиків, які з'явилися з обшуком

Обшук у столичному офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» проводить податкова.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві.

"Податкова цим займається, не ми. Туди виїжджав наряд за викликом, від них інформація, що це справа податкової", - заявили у ЦГЗ.

В той же час Українська правда повідомляє, що активісти організації воїнів-афганців "Ніхто окрім нас" заблокували працівників податкової міліції, яка проводить обшук у їхньому офісі.

"Активісти закрили міліцію всередині, не випускають звідти - чекають, поки преса приїде", - заявив виданню член координаційної ради з проведення Форуму громадських організацій, голова Коаліції учасників помаранчевої революції Сергій Мельниченко.

За його даними, обшук пов'язаний з проведенням форуму, запланованого на п'ятницю, 14 жовтня.

"Є чіткий ультиматум - розпуск Верховної Ради. І завтра на форумі ми повинні визначити, де і коли проводити відповідні акції", - пояснив активіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба громадянського руху "Спільна справа" розповсюдила повідомлення, що міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас».

За даними руху, в офісі організації «Ніхто крім нас» у Києві (вул. Червоноармійська, 65, 3-й поверх) триває обшук. Також обшук проходить у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, йдеться у повідомленні.

Як підкреслили у «Спільній справі», ветерани Афганістану пов'язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв'язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства, зазначається в повідомленні.