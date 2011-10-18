СБУ підозрюють у приховуванні ключового свідка касетного скандалу

Екс-заступник генерального прокурора і екс-заступник голови Служби безпеки України Микола ОБІХОД вважає, що соратник майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Володимир САВЧЕНКО представляє інтерес для слідства як один із небагатьох, хто може розкрити таємниці «касетного скандалу».

Про це М.ОБІХОД пише у статті, опублікованій в газеті «Факти» 14 жовтня 2011 року.

За словами колишнього представника керівництва спецслужб, «ця людина безпосередньо здійснювала обробку і приведення в систему зроблених майором записів, і ще 9 листопада 2000 року, перед знаменитим виступом у Верховній Раді Олександра МОРОЗА, терміново виїхала до Португалії».

На думку М.ОБІХОДА, українські правоохоронці мають з`ясувати: «Чи дійсно мало місце заступництво В.САВЧЕНКА при його повторному виїзді в 2003 році з країни з боку СБУ? Чи допитувався він, представляючи величезний інтерес для слідства, при нетривалому перебуванні в 2003 році в Україні слідчими Генпрокуратури, або ж прокурорам взагалі не було повідомлено спецслужбою про перебування в країні зниклого важливого свідка? Звідки у цієї людини навички роботи в галузі криптозахисту даних, які на той час в Україні могли бути опановані лише під час навчання в спецслужбах?».

Як повідомлялося, проти колишнього охоронця екс-Президента України Леоніда КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

23 червня 2011 року Печерський районний суд Києва своїм рішенням скасував постанову генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою було закрито кримінальну справу, порушену стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання адвокатів Л.КУЧМИ.

11 жовтня ц.р. адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний вимушений був виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

14 жовтня Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук М.МЕЛЬНИЧЕНКА.