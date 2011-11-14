ВР завтра першим питанням розгляне декриміналізацію

Верховна Рада України завтра на пленарному засіданні першим питанням розгляне законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими судять лідерів опозиції Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

Раніше планувалося, що відповідний законопроект буде розглядатися у п’ятницю, 18 листопада.

На засіданні Погоджувальної ради перший заступник керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМЯКІН повідомив, що після проведених консультацій лідери усіх фракцій погодилися розглянути це питання вже завтра.

Учасники Погоджувальної ради провели голосування, яке і підтвердило відповідне рішення.