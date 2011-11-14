Глава УГКЦ бачить, що чиновники копіюють Януковича
Святослав нарікає на вибіркове ставлення
Глава Української Греко-католицької церкви СВЯТОСЛАВ заявляє, що складається враження, що Президент України Віктор Янукович продовжує віддавати перевагу лише одній конфесії в Україні – Українській православній церкві Московського патріархату і відверто це декларує.
Про це він сказав в інтерв’ю Філадельфійській радіостанції (WWDB 860 am).
За словами глави УГКЦ, «чиновники різного рівня навіть підсвідомо копіюють свого Президента і відповідно ставляться до інших конфесій».
Як нагадав Блаженніший СВЯТОСЛАВ, кілька місяців тому В.ЯНУКОВИЧ видав наказ, аби усі державні чиновники ставилися однаково до всіх конфесій. За його словами, наказ виконувався по-різному, наприклад, деякі губернатори вважали за потрібне зустрітися з представниками усіх церков, і вони це зробили, а ось в Одесі такого не вийшло.
«Ми в останньому листі від Синоду подякували Президенту за те, що він хоче, аби було однакове ставлення, проте де-факто на місцях такого нема», – наголосив Предстоятель УГКЦ.
Він також подякував українській діаспорі у США за всебічну підтримку церкви в Україні протягом останніх 20 років і висловив думку, що саме особа глави церкви сприятиме її єдності по всьому світу.
Як повідомляв УНІАН, глава УГКЦ перебуває з душпастирським візитом у США. Візит триватиме до 21 листопада.