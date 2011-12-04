Герман: Поки ми з вами живі, квоти на українську музику не зменшать

Квоти для української музики у вітчизняному теле- і радіоефірі не будуть зменшені. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявила радник Президента, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман.

«Обмеження української пісні й української музики - цього в Україні ніколи не буде. Поки ми з вами живі, поки ми з вами працюємо і маємо вплив на ситуацію, ніхто не матиме права зменшити квоти для української пісні, для української музики в теле- і радіоефірі. Це вам моє слово», - заявила вона.

«ForUm»