Верховна Рада дала на округ Литвина 75 мільйонів

У прийнятому парламентською більшістю держбюджеті-2012 на округ, в якому на парламентських виборах збирається балотуватися спікер Володимир Литвин, закладено субвенції з держбюджету на суму 75 млн грн.

Про це ZN.UAповідомив голова підкомітету з питань видатків бюджетного комітету Верховної Ради Павло Жебрівський (НУНС).

При цьому він зазначив, що скасування частини пільг депутатам дозволить заощадити 25-30 млн грн. «Максимум 30 млн грн», — зазначив депутат.

Як уточнив П.Жебрівський, у держбюджеті закладено по 15 млн грн на м.Новоград-Волинський, Новоград-Волинський р-н, Баранівський р-н, Олевський р-н і Ємільчинський р-н. «Ходили з папірцями в останній момент, додавали на округ Литвина. Разом 75 млн», — сказав депутат.

Окрім того, за його словами, бюджетні гроші буде виділено й округам, у яких збираються балотуватися інші «литвинівці». «Шершуну дали, Ващук дали, Рудченку дали з блоку Литвина», — повідомив П.Жебрівський.

Як зазначив П.Жебрівський, при голосуванні за держбюджет Рада не скасувала пільги депутатам, а лише призупинила на 2012 рік. «Опозиція говорила: давайте приймемо окремий закон і скасуємо ці пільги. Литвин виступив як шулер. Що він зробив? З голосу звинуватив опозицію в тому, що вона не голосує за скасування пільг разом із бюджетом», — сказав він.

При цьому основні пільги збережено. «Безкоштовний проїзд депутатів в округи ніхто не скасовував, кортеж Литвина ніхто не скасовував. Основна сума, яку цього року виплачувати не будуть — це подвійна зарплата на оздоровлення, по 35 тис. грн кожному із 450 депутатів. Решта — копійки. Скасування пільг в основному торкнеться депутатів минулих скликань», — повідомив депутат, відзначивши, що «все це добре, але тільки на рік».

«Але додатково додали з голосу 4 млн грн на висвітлення роботи Верховної Ради. Чисте політичне шулерство», — сказав П.Жебрівський.