Азаров думає, що інвесторам Україна вигідніша, ніж Канада

Український уряд робить дуже багато для залучення інвестицій в Україну. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю американському журналісту й телеведучому Ларрі КІНГУ, показаному в четвер у ефірі Першого Національного телеканалу.

«Перше, ми встановили найнижчі податки в Європі. В Канаді податок на прибуток приблизно 35%, у нас – 17%. Податок на додану вартість у нас 19%. Податок на доходи фізичних осіб - всього 15%», - розповів М.АЗАРОВ.

Також прем`єр-міністр України відзначив переваги нашої країни у сфері залучення інвестицій: «У нас набагато нижча, ніж, приміром, у Канаді, вартість енергоносіїв, у нас нижча заробітна плата, причому значно. Ми готові надавати майданчики вже з готовою інфраструктурою під розміщення виробництв».

«Якщо до нас звертаються і говорять: «Ми хочемо побудувати ось такий-то завод», ми готові взяти на себе витрати з підведення до цього майданчика всіх комунікацій» - заявив М.АЗАРОВ.