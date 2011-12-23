Єфремов «поспівчував» бютівцям
Каже, що Партія регіонів опозиціонерів не переманює
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що його фракція не переманює народних депутатів від опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в парламенті, відповідаючи на запитання, чи не запрошувала фракція Партії регіонів народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА («БЮТ-Батьківщина», який вийшов з фракції) у свої лави.
О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Ми не займалися і не займатимемося поповненням своєї фракції, бо я переконаний, що не в цьому головне питання. У нас сьогодні достатньо є депутатів для того, щоб голосували за ухвалення рішень».
«А що стосується ухвалення конституційних рішень (для чого потрібні голоси мінімум 300 народних депутатів – УНІАН), це повинно бути консолідоване рішення всіх фракцій, які перебувають у парламенті», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.
Як приклад він навів голосування за закон про вибори народних депутатів України.
О.ЄФРЕМОВ вважає некоректним коментувати ситуацію з виходом депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», зокрема, Р.ЗАБЗАЛЮКА, оскільки «ми самі були в такій ситуації, коли були в опозиції». «І я радий тому, що в нас не було таких процесів або вони були мінімальними», - додав він.
О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Те, що відбувається у наших колег, гідне співчуття, але крім того, що потрібно обережніше або виваженіше підходити до підбору кадрів, іншої відповіді на це запитання я дати не можу».