Єфремов «поспівчував» бютівцям

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що його фракція не переманює народних депутатів від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в парламенті, відповідаючи на запитання, чи не запрошувала фракція Партії регіонів народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА («БЮТ-Батьківщина», який вийшов з фракції) у свої лави.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Ми не займалися і не займатимемося поповненням своєї фракції, бо я переконаний, що не в цьому головне питання. У нас сьогодні достатньо є депутатів для того, щоб голосували за ухвалення рішень».

«А що стосується ухвалення конституційних рішень (для чого потрібні голоси мінімум 300 народних депутатів – УНІАН), це повинно бути консолідоване рішення всіх фракцій, які перебувають у парламенті», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як приклад він навів голосування за закон про вибори народних депутатів України.

О.ЄФРЕМОВ вважає некоректним коментувати ситуацію з виходом депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», зокрема, Р.ЗАБЗАЛЮКА, оскільки «ми самі були в такій ситуації, коли були в опозиції». «І я радий тому, що в нас не було таких процесів або вони були мінімальними», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Те, що відбувається у наших колег, гідне співчуття, але крім того, що потрібно обережніше або виваженіше підходити до підбору кадрів, іншої відповіді на це запитання я дати не можу».