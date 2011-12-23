Томенко: Після вироку Тимошенко Янукович перестає бути Президентом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що українське та європейське суспільство не сприйме легітимність судового рішення про законність вироку екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ТОМЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Фактично, не дивлячись на те, що ніби з правової точки зору дотримано процедуру, це нелегітимне рішення і з точки українського суспільства, і з точки зору міжнародної спільноти», - сказав він.

За його словами, таким рішенням щодо Ю.ТИМОШЕНКО «ЯНУКОВИЧ поставив крапку над сприйняттям України як демократичного суспільства».

М.ТОМЕНКО переконаний, що саме це рішення Апеляційного суду Києва також перекреслює можливість підписання найближчим часом Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

«На жаль, цим рішенням влада поховала європейську перспективу достатньо надовго», - переконаний він.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ додав, що сьогоднішнє судове визнання законним вироку Ю.ТИМОШЕНКО є «персональною помстою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Після цього рішення Президент ЯНУКОВИЧ перестає бути Президентом, він стає диктатором кримінального режиму».

О.ТУРЧИНОВ також розраховує, що лише Європейський суд з прав людини зможе об’єктивно розглянути справу Ю.ТИМОШЕНКО.