Комітет опору диктатурі не визнає вироку Тимошенко

Рішення Апеляційного суду Києва, що залишило в силі вирок Печерського райсуду у справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, є ганебним та свідчить про остаточне руйнування правосуддя в Україні, йдеться у заяві Комітету опору диктатурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, згідно із заявою, «Комітет опору диктатурі не визнає цього незаконного, винесеного на підставі сфальшованих звинувачень вироку. Ми переконані, що рішення апеляційного суду від першої до останньої літери було написано у кабінеті Президента України».

«Для нас, як і для більшості громадян України, очевидно, що лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО невинувата й чиста перед законом», - наголошують автори заяви.

Комітет опору диктатурі нагадав, що всі кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО «мають лише одного замовника – Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, мотивом якого є репресії проти свого політичного опонента».

«Це – розправа ЯНУКОВИЧА над лідером опозиції. Це його помста за принципову позицію, за захист простих людей від свавілля влади. Це його маніакальний страх втратити владу та відповісти за свої злочини перед законом та Україною», - йдеться у заяві.

«Наша відповідь на вирок суду – консолідація зусиль опозиції в протидії небезпечному кримінальному режиму та спільна перемога на виборах», - наголосили у КОД.