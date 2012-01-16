На Рівненщині білборд з Януковичем закидали яйцями

У ніч з 15 на 16 січня у місті Дубно Рівненської області невідомі закидали яйцями білборд з новорічним привітанням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, що встановлений у центрі міста, на перехресті вулиць Грушевського і Семидубської, неподалік опорного пункту міліції.

Про це УНІАН сьогодні повідомив співголова Громадянського руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

„Про цей випадок мені повідомили мешканці Рівненщини, які виявили закиданий яйцями білборд. На мою думку, пошкодження білбордів в різних областях України, яке триває вже другий тиждень, може свідчити про реакцію громадян України на привітання свого Президента. Це якийсь мазохізм: білборди обливають і закидають яйцями, а влада їх знову переклеює”, - зазначив Р.СЕКЕЛА.

Як повідомляв УНІАН, з початку року у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Рівненській, Закарпатській і Луганській областях невідомі закидали фарбою або порвали білборди із зображенням В.ЯНУКОВИЧА, де він вітав українців з новорічними святами.

8 січня у Львові міліція порушила кримінальну справу за облитий фарбою білборд з новорічним привітанням Президента. Справу порушено за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.