Янукович: Україна і Росія «приречені» знайти газовий компроміс

Україна та Росія усвідомлюють важливість компромісу у переговорах щодо ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глва держави сказав під час ланч-конференції, організованої Фондом Віктора Пінчука.

«Ми два роки перебуваємо в переговорному процесі. Ми - і Росія, і Україна - розуміємо, що «приречені» прийняти це рішення, знайти компроміс. Процес триває, але поки що рішення немає», - зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре розкритикував газові контракти від 2009 року і ситуацію, до якої вони призвели.

«Ця ситуація для нас дуже критична, тому що Україна має найвищу ціну на газ у світі – без жодних сумнівів», - заявив він.

Президент підкреслив, що ситуація в газовій сфері в Україні має без перебільшення «всі ознаки загрози національній безпеці».