Присяжнюк - про сир: катастрофи тут немає

Питання щодо експорту-імпорту продуктів харчування між країнами виникають завжди.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк в ефірі Шустер Live, коментуючи питання імпорту українського сиру в Росію.

"Я хотів би щоб ця тема не була сильно заполітизована і не викликала такого ажіотажу. Особливо інформаційного", - зазначив міністр.

"Питання продуктів харчування, особливо імпорту-експорту, вони виникають завжди… Такі питання робочі і погоджування виникають між всіма країнами", - додав він.

Присяжнюк уточнив, що українські підприємства постачають сир у 16 країн світу і "у кожній країні свої стандарти".

"Катастрофи тут нема", - підсумував він, додавши, що Росія зупинила поставки лише 3 підприємств з 18, які імпортують сир в цю країну.

Як відомо, Росспоживнагляд почав вилучати з обігу в Росії і призупинив ввезення в РФ сирів українських виробників ПП "Прометей" (Чернігівська область), АТ "Пирятинський сирзавод" (Полтавська область) і ТОВ "Гадячсир" (Полтавська область).

Українська правда