В МЗС побачили політичне підґрунтя «сирної проблеми»

В МЗС України здивовані останньою заявою керівника Росспоживнагляду, головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія ОНІЩЕНКА з приводу "сирної проблеми", оскільки вона відверто виявляє політичне підґрунтя питання.

Про це УНІАН заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми просто здивовані тим, що пан ОНІЩЕНКО такими заявами просто відверто виявляє політичне підґрунтя всього так званого «сирного питання». Тому що пов`язувати можливості постачання української сирної продукції на російський ринок з політичними оцінками даної ситуації, висловленими міністром, - це відверто визнавати, що все питання в політиці, а не в якості сиру. Абсолютно незрозуміло, як той факт, що міністр закордонних справ України, як і належить, відстоює інтереси національних виробників, впливає на те, міститься чи не міститься пальмова олія в сирі. Це скидається на відвертий шантаж, за схемою: як ви смієте ще нам суперечити», - прокоментував О.ВОЛОШИН ситуацію.

За його словами, якщо у Г.ОНІЩЕНКА є якісь претензії до сиру, то він має доводити їх на експертному рівні, а не вступати в полеміку з керівником зовнішньополітичного відомства.

«Наскільки ми розуміємо, в Росії доволі професійний МЗС, який може полемізувати з нами без допомоги людей, уповноважених займатися зовсім іншими функціями», - відзначив О.ВОЛОШИН.

Він повідомив, що питання ставитиметься на переговорах між міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ і міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ, намічених на початок наступного тижня.

«У вівторок на засіданні Підкомісії міжнародної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії. Безперечно, питання захисту інтересів наших виробників буде серед пріоритетних на цьому засіданні», - повідомив представник МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення до РФ сирів трьох українських підприємств.

10 лютого прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи перед студентами Латвійського університету й учнями Української школи в Ризі, запевнив, що українські сири - високої якості і не містять пальмової олії. «Навіщо нам в сири додавати пальмову олію? У нас своєї вистачає», - пожартував прем`єр. При цьому заборону на імпорт українських сирів деяких виробників він назвав «прийомом російських компаній, які лобіюють в уряді РФ введення обмежувальних заходів на українську продукцію».

У свою чергу міністр закордонних справ К.ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що проблему з постачаннями українських сирів до Росії буде розв’язано. Виступаючи 10 лютого перед студентами Київського інституту міжнародних відносин, він сказав: «Здивувала, м`яко кажучи, заява керівника Росспоживнагляду щодо українських сирів. Від того, що сиру буде менше в російських магазинах, навряд чи виграють російські споживачі. Сподіваюся, ми зуміємо розв’язати цю проблему».

У відповідь Г.ОНІЩЕНКО заявив, що вирішив призупинити виконання домовленостей із «сирної проблеми», досягнутих 9 лютого на переговорах з міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

Г.ОНІЩЕНКО сказав, що таке рішення прийнято у зв`язку із заявами М.АЗАРОВА і К.ГРИЩЕНКА.

«Я ознайомився з цими коментарями, зробленими на лекції студентам. Позицію зовнішньополітичного органу України, викладену майже на вуличному фольклорі, можна пояснити втомою кінця тижня і хвилюванням від заняття, не властивого такому високому посадовцю», - сказав він.

За словами Г.ОНІЩЕНКА, «коментар керівника виконавчої влади України повністю заперечує досягнуті домовленості з міністром сільського господарства. Міністр визнав існування проблем, і ми виробили комплекс заходів щодо нормалізації ситуації. Виникає питання: чи була компетенція у міністра сільського господарства України для ведення переговорів й прийняття рішень? Продемонстрований плюралізм думок сам собою є проблемою, але ми готові почекати вироблення єдиного погляду на цю позицію всередині виконавчої влади України і визначення компетенції відомства, яке його висловлюватиме. Ми навіть готові до того, що подальші переговори з постачання сиру вестиме Міністерство культури України».