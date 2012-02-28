"Свобода" вимагає не віддавати лавру Москві

У Кременці Тернопільської області представники районної організації ВО «Свобода» ініціювали збір підписів під зверненням до Президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра України щодо недопущення приватизації Почаївської лаври.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», у зверненні міститься вимога не допустити передачі Почаївської лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

За даними прес-служби, паралельно із збором підписів проти передачі Лаври священики УПЦ Московського патріархату розпочали збір підписів на підтримку приватизації.

«При цьому священики вводять людей в оману, переконуючи парафіян, що нібито «націоналісти» хочуть перетворити Лавру на музей і заборонити поводити там богослужіння. Активісти ВО «Свобода» ведуть роз’яснювальну роботу серед парафіян різних конфесій з цього приводу під девізом «Не музей, а для Кіріла мавзолей!», – інформує прес-служба обласної організації ВО «Свобода».

Окрім цього фракції ВО «Свобода» в Кременецькій районній, Почаївській та Кременецькій міських радах планують внести до порядку денного чергових сесій звернень до Президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра України щодо недопущення ухвалення законопроекту, який дасть можливість приватизувати Почаївську лавру.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого голова обласної організації «Наша Україна» Петро МАНДЗІЙ під час сесії Тернопільської міської ради повідомив, що священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, вводячи в оману віруючих, проводять збір підписів за приватизацію Почаївської лаври.

«Священики Московського Патріархату під час проповіді говорять віруючим, нібито націоналісти хочуть закрити Почаївську лавру, зробити з неї архітектурну пам’ятку, після чого там припинять богослужіння. А потім пропонують людям підписуватися проти заборони богослужінь в лаврі. Тоді як зверху на документі, який підписували люди, написано «Збір підписів за приватизацію Почаївської Свято-Успенської Лаври», – розповів П.МАНДЗІЙ.

Він повідомив, що такі факти зафіксовані у Кременецькому районі, зокрема у селах Крижі, Лідихів, Бережці, і закликав правоохоронні органи провести перевірку з приводу введення в оману людей.