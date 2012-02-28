Кириленко про Луценка, Януковича та апофеоз

Вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ став сумним апофеозом двохрічного перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на президентській посаді.

Про це заявив народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На переконання депутата, «абсолютно безглуздий процес над Ю.ЛУЦЕНКОМ й ще безглуздіший вирок стали черговим доказом того, що влада перетворила судову систему на репресивну машину для боротьби із неугодними».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що сьогодні в Україні» вбивць випускають на волю, а опозиційних політиків під сфабрикованими і безглуздими звинуваченнями кидають за грати».

«Не зважаючи на заяви десятків свідків про невинність ЛУЦЕНКА, жорстку реакцію демократичних країн, суд на очах всієї країни та дипломатів виніс безглуздий вирок, який не має нічого спільного із верховенством права та законом», - сказав політик.

Лідер партії «За Україну!» також висловив переконання, що Європейський суд з прав людини визнає Ю.ЛУЦЕНКА невинним.