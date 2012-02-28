США розчаровані вироком Луценку

Сполучені Штати Америки вкотре закликають уряд України звільнити екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишню главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО та інших колишніх високопосадовців, нині ув’язнених, і вважають, що вони повинні мати необмежену можливість брати участь у політичному житті.

Про це йдеться у заяві уряду США, переданій УНІАН посольством країни.

«Сполучені Штати розчаровані вироком у судовому процесі над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Політично мотивоване переслідування опозиційних лідерів, включно із паном ЛУЦЕНКОМ і колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, викликає серйозні занепокоєння щодо відданості уряду України демократії та верховенству права», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посадові злочини.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Також Ю.ТИМОШЕНКО притягується до відповідальності в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».