Королевська виводить свою партію з Комітету опору диктатурі

Українська соціал-демократична партія (УСДП) заявляє про вихід з Комітету опору диктатурі, а наступного тижня визначиться на з'їзді партії про формат участі в парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу народний депутат України, лідер УСДП Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи сьогоднішнє рішення фракції «БЮТ-Батьківщина» про її виключення, вона заявила: «Керівництву фракції «БЮТ-Батьківщина», партійним функціонерам набагато легше боротися зі мною, з моїми колегами, ніж сьогодні боротися з режимом ЯНУКОВИЧА».

За її словами, «нам не йти з тими людьми, які узурпували сьогодні фракцію, з тими людьми, які намагалися взяти під повний контроль БЮТ, з тими людьми, які хочуть мати монопольне право говорити від імені опозиції».

Н.КОРОЛЕВСЬКА підтвердила, що вчора не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови про виконання резолюції ПАРЄ, оскільки її картку «було вкрадено».

За її словами, вона звернулася з письмовою заявою зробити дублікат картки, а також звернулася із заявою до голови парламенту, «щоб моє голосування за включення резолюції ПАРЄ вважати позитивним». Вона зазначила, що вся необхідна процедура з її боку була виконана.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що її картку було вкрадено, а картка народного депутата України Євгена СУСЛОВА «не спрацювала при голосуванні», але це стало «фіктивним приводом, який було використано сьогодні для ухвалення рішення про виключення з фракції».

Відповідаючи на питання журналістів, що однією з причин виключення її з фракції деякі колеги називають порушення Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ дисципліни, вона сказала: «Не можна порушити те, чого немає».

На питання, чи узгоджувалося сьогоднішнє рішення фракції про її виключення з лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла: «Я впевнена, що це рішення не було узгоджене».

При цьому вона зазначила, що їй відомо, що Ю.ТИМОШЕНКО «доносять всіляку інформацію для того, щоб зруйнувати наші стосунки, і використовують всі методи для того, щоб мене дискредитувати в її очах». «Я хочу сказати, що Ю.ТИМОШЕНКО зробила дуже багато для мене, я прийшла разом із нею у велику політику. Ми пройшли разом з нею вогонь, воду і мідні труби, і сьогодні ми знову у вогні», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що всі політичні сили повинні зробити все для того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО звільнити з в'язниці.