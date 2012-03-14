Захарченко розповів, як став генералом

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО запевняє, що отримав звання генерала внутрішньої служби на законних підставах, оскільки раніше мав ранг головного державного радника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я деякий певний час попрацював в податковій службі і, до речі, у мене був чин головного державного радника, і цей чин дорівнював генералу внутрішньої служби. Тому після переатестації це звання мені було присвоєно», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв В.ЗАХАРЧЕНКУ звання генерала внутрішньої служби 16 грудня 2011 року.

"Звання присвоєно у порядку переатестації, - зазначається в указі.