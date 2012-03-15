Донецький адвокат суд програв - Герман залишається

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову донецького адвоката Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо звільнення Ганни ГЕРМАН з посади радника глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ, відповідну ухвалу сьогодні у її резолютивній частині оголосили судді Вищого адмінсуду.

Як зазначається в ухвалі, з її мотивувальною частиною позивач зможе ознайомитися через 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, донецький адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ 27 лютого направив у Вищий адміністративний суд України позов до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення Г.ГЕРМАН із посади радника глави держави.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ у позові просив суд визнати протиправною бездіяльність В.ЯНУКОВИЧА, що «виражається у незвільненні ним Г.ГЕРМАН з посади радника Президента – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента за систематичну дискредитацію в очах широкої світової громадськості як Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, так і Держави Україна».

На думку В.ОЛЕНЦЕВИЧА, викладеній у тексті позовної заяви, Г.ГЕРМАН «поширювала огидні наклепи на конституційно визначену систему організації державної влади в Україні й свідомо неправдиву інформацію про свій вплив на Президента...».

Аргументуючи свою позицію, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитує низку публічних висловлювань Г.ГЕРМАН, зокрема, під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 19 вересня 2011 року, коли Г.ГЕРМАН, коментуючи ситуацію зі справою екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, заявила: «...Якби я знала, хто приймав таке рішення, я задушила б його власними руками».