Катерина Ющенко у США звела двох міністрів

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, перебуваючи у США, обговорила з міністром охорони здоров’я та суспільних послуг США Майком ЛЕВІТОМ існуючі та майбутні проекти Фонду «Україна 3000», які здійснюються за підтримки урядових і неурядових організацій та ділових кіл Сполучених Штатів в рамках програми «Від лікарні до лікарні».

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України.

У ході зустрічі К.ЮЩЕНКО подякувала М.ЛЕВІТУ та уряду Сполучених Штатів за підтримку, яку США надають Україні у сфері охорони здоров’я і медичної освіти, зокрема за програмами боротьби з ВІЛ/CНІДом, туберкульозом, пташиним грипом, та в подоланні наслідків Чорнобильської аварії.

К.ЮЩЕНКО представила М.ЛЕВІТУ найважливіший проект Фонду – створення та будівництво Медичного центру охорони здоров’я матері та дитини у Києві.

Вона зазначила, що існуючі в Україні програми, що здійснюються за підтримки американських урядових та неурядових організацій, є лише початком довгострокових відносин та співпраці між Україною та США у сфері охорони здоров’я.

У зустрічі взяли участь міністр охорони здоров’я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО, представники Міністерства охорони здоров’я та суспільних послуг США, інших державних медичних установ США. Наприкінці зустрічі М.ЛЕВІТ та Ю.ПОЛЯЧЕНКО підписали Заяву про співпрацю між Міністерством охорони здоров’я та суспільних послуг США та Міністерством охорони здоров’я України. Ця заява дасть змогу активізувати подальшу співпрацю між двома країнами в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» К.ЮЩЕНКО відвідує Сполучені Штати Америки з робочою поїздкою, яка триватиме з 29 травня по 4 червня 2006 року.

Планується, що К.ЮЩЕНКО відвідає Вашингтон, Філадельфію, Сан-Франциско та Лос-Анджелес. Основна мета поїздки – залучення ділових, громадських та медичних кіл Сполучених Штатів до участі в проекті Фонду «Від лікарні до лікарні», зокрема до створення та будівництва Медичного центру охорони здоров’я матері та дитини у Києві.