Кузьмін: син Щербаня раніше не вказував на Тимошенко, бо боявся

Про це Р.Кузьмін заявив в п'ятницю в ефірі телеканалу «Інтер».



"Щербань Руслан про це говорив протягом всього слідства. Він давав свідчення аналогічні тим, що я сказав», - зазначив Р.Кузьмін. При цьому він уточнив, що публічно Р.Щербань не згадував П.Лазаренка та Ю.Тимошенко, оскільки боявся їх, коли вони перебували при владі.



«Сьогодні ми може стверджувати, що вбивства Щербаня і вбивства Гетьмана організовані Павлом Івановичем Лазаренком, який діяв в інтересах компанії ЄЕСУ», - сказав він.



Р.Кузьмін додав, що свідки у цій справі, зокрема кілери, вказують на причетність Ю.Тимошенко та П.Лазаренка до вбивства Є.Щербаня.



Водночас перший заступник генпрокурора не став називати прямі докази причетності Ю.Тимошенко. «Якщо ми почнемо говорити про докази, ми з вами будемо говорити до ранку», - сказав він.



За словами Р.Кузьміна, також був допитаний свідок, який прямо заявив про те, що він в 2005 році, перебуваючи на території США, зробив заяву американському уряду, до спеціально уповноваженого американського органу про те, що Ю.Тимошенко та П.Лазаренка в змові скоювали злочини на території України в тому числі, замовляли вбивства.



"Ці дані повинні бути в спецслужбах США. Я підписав відповідні запити в Держдеп США та американському послові в Україні з цього приводу», - сказав він, додавши що відповіді поки немає.



Р.Кузьмін повідомив, що особисто допитував у цій справі сина Є.Щербаня Руслана, який пояснив, що в курсі всіх справ батька, оскільки постійно був з ним. "Руслан Щербань заявив, що він з 12 років з батьком поруч. І в 18, і в 19 років він брав участь з батьком у переговорах. Він багато чого не розумів з деталей, але суть він пам'ятає. Більш того, його батько залучав до цього бізнесу , батько їздив постійно з ним. І я нагадую, що коли розстрілювали сім'ю Щербаня, Руслан був з батьком ", - додав він.