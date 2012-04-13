Гендиректор ТВі Княжицький заявляє про тиск податківців

Як повідомили УНІАН у прес-службі телевізійного каналу, з таким проханням в ефірі ТВі він звернувся до глави МВС Віталія Захарченка, голови ДПС Олександра Клименка і голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Юрія Стеця.

За словами М.Княжицького, розгорнуті останнім часом переслідування з боку правоохоронних органів телевізійного каналу ТВі є проявом очевидного дисбалансу правового статусу платника податку та податкової служби в бік останньої. Вочевидь, це спричинено новим Податковим кодексом, що діє з 2011 року. Дисбаланс виявляється у тому, що платник податку є практично незахищеним перед розмаїттям прав та повноважень, наданих Податковим кодексом контролюючим органам, підкреслив ген директор ТВі. Він зазначив, що раніше спеціалісти неодноразово вказували на те, що Податковий кодекс значно розширює повноваження контролюючих органів у порівнянні із їх статусом, що існував до введення в дію кодексу. Особливо це стосується кількості, видів та підстав перевірок, які можуть проводити податківці, які, при бажанні, можуть практично паралізувати діяльність суб’єктів господарювання. Для прикладу, податкова служба може проводити декілька позапланових перевірок одночасно (що власне і відбувається сьогодні на ТВі), і в межах позапланової перевірки перевіряти суцільним порядком всю діяльність платника податків, і навіть ті періоди, які вже були раніше перевірені, сказав М.Княжицький. Таким чином, податкові органи можуть, зловживаючи своїми правами, блокувати роботу суб’єктів господарювання, не порушуючи закон формально. Це відбувається сьогодні на каналі ТВі, наголосив гендиректор.

Так, за його словами, 11 квітня 2012 року до ТВі звернулася посадова особа Державної податкової інспекції у Солом’янському районі м. Києва з вимогою про допуск до проведення позапланової виїзної документальної перевірки каналу з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.08 року по 31.09.2010 року.

Підставою для перевірки було надходження до податкового органу постанови слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції В.Забуги від 04.04.2012р. по кримінальній справі № 76-000323.

При цьому у прес-службі зазначили, що у 2011 році ДПІ у Солом’янському районі Києва вже здійснювала перевірку каналу ТВі з даних питань, а саме в межах планової виїзної документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за вказаний період, і результати якої були оформлені відповідним Актом.

Таким чином ДПІ у Солом’янському районі м. Києва буде двічі проводити перевірку діяльності ТВі в межах одного і того ж періоду та одних й тих же обставин сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

При цьому податковим органом вже здійснюється ще одна документальна виїзна перевірка ТВі з питань дотримання податкового законодавства за період з жовтня по кінець грудня 2011р.

Як наголосили в прес-службі телеканалу, здійснення двох перевірок одночасно призводить до фактичного блокування нормальної діяльності ТВі.