США закликають звільнити хворого Іващенка

Про це йдеться в заяві Посольства США в Україні, розміщеній на сайті посольства.

«У зв’язку із засудженням колишнього виконувача обов’язків міністра оборони Іващенка ми глибоко розчаровані цим останнім прикладом вибіркового правосуддя в Україні і закликаємо до його звільнення, особливо з огляду на стан його здоров’я після 18 місяців досудового ув’язнення», - підкреслюється в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України В.Іващенка засуджено до 5 років позбавлення волі. Відповідно до вироку, В.Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця та права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.