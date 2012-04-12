Іващенко сидітиме у звичайній колонії

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко.

«Він не підпадає під категорію правоохоронця, тому для нього визначається колонія за рівнем злочину і судимості першої», - сказав він.

На уточнююче запитання С.Сидоренко відповів, що В.Іващенко відбуватиме покарання не у Менській колонії (Чернігівська область), де утримуються колишні співробітники правоохоронних органів, які скоїли злочин і були засуджені за це.