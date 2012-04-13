«Батьківщина» заявляє, що влада пресує ще одного її нардепа

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

«Після цинічної і безсоромної розправи над лідерами опозиції, усунення їх від політичного процесу, після безглуздої спроби «наїзду» на ще одного лідера опозиції Олександра Турчинова, після брутального захоплення громадської приймальні народного депутата Дубового в Одесі разом з школярами, діюча влада, незважаючи на Страсну п’ятницю і наближення Паски, розпочала репресії проти ще одного члена нашої політичної сили, народного депутата Михайла Соколова», - заявляють у партії.

«Сьогодні у Дніпропетровську силові структури без жодних підстав, без ордеру намагалися здійснити обшук у його помешканні», - повідомили у «Батьківщині».

У партії зазначають, що після відмови М.Соколова впустити до будинку прокурорів йому почали погрожувати порушенням кримінальних справ. Крім того, за помешканням депутата ведеться постійне зовнішнє спостереження, проводяться масштабні позапланові перевірки в структурах, де працюють члени його сім’ї, стверджують у «Батьківщині».

«Партія «Батьківщина» вимагає від влади опам’ятатися і припинити робити свою чорну розправу, принаймні, напередодні світлого свята Христового Воскресіння. Ми нагадуємо, що за беззаконня, як і за будь-яку неправедну справу, доведеться понести відповідальність», - йдеться у заяві.