Бютівець заявляє, що його силою хочуть затягнути в ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Дубовой заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, «впродовж останніх двох років мені неодноразово надходили пропозиції щодо переходу у провладну більшість – спочатку це було у вигляді обіцянок фінансового характеру, але після моїх категоричних відмов почали надходити натяки про майбутні неприємності».

О.Дубовой зазначив, що «два роки мені доводилося відбивати ці атаки і ось останні кілька тижнів влада почала здійснювати свої погрози – почався тиск на мою сім'ю, на бізнес моїх родичів, і найголовніше - прямо зараз, у ці хвилини, кілька десятків представників правоохоронних органів силоміць захопили мою громадську депутатську приймальню в моєму окрузі – в місті Ізмаїл, вул. Железнякова, 76, яка розташована в приміщення школи».

За його словами, «люди, які назвали себе міліцією і прокуратурою, відмовилися показати документи на право проведення обшуку в громадській приймальні народного депутата».

О.Дубовой стверджує, що «150 дітей закриті в класах, і їм не дозволяють вийти навіть в туалет».

Він звертається до Президента України Віктора Януковича, генерального прокурора Віктора Пшонки і міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка «невідкладно дати вказівку випустити дітей і припинити український Беслан, припинити терор проти дітей».

«Я також вимагаю припинити незаконні дії проти моїх родичів, помічників і проти всієї моєї сім'ї», - наголосив О.Дубовой.

За його словами, влада, напевно, вважає, що «бізнес моїх родичів може підтримувати опозицію в Україні, зокрема партію «Батьківщина». «Я заявляю, що ні я, ні мої родичі не порушували чинне законодавство», - наголосив він.

О.Дубовой заявив: «Влада жодними репресіями, терором, наїздами не примусить мене відмовитися від моїх політичних поглядів і членства в опозиційній фракції «БЮТ-Батьківщина».