Турчинов має шанс піти слідом за Луценком
Офіцери спецпідрозділів просять Президента, голову ВР, генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ притягнути Турчинова до відповідальності за начебто незаконне виділення ним квартири.
Як повідомив на прес-конференції в УНІАН на тему «Турчинов має піти слідом за Луценком?» підполковник міліції у відставці, почесний член Асоціації ветеранів спецпідрозділу «К» Петро Арнаутов, про це йдеться у відповідному зверненні, підписаному ним та офіцером запасу ЗСУ Олексієм Міщенком.
«Просимо розібратися в ситуації, яка склалася навколо незаконного виділення, в обхід загальної черги, державного житла окремим співробітникам спецслужб та правоохоронних відомств», - йдеться у зверненні.
П.Арнаутов повідомив, що один з таких випадків був описаний ним у газеті «Сегодня» у статті під назвою «Вслед за Луценко должен пойти Турчинов». У статті, зокрема, йдеться про те, що речник СБУ Станіслав Речинський у 2005 році, коли головою СБУ був Олександр Турчинов, був першочергово поставлений на квартирний облік і через чотири місяці отримав квартиру.
«Оскільки випадки незаконного виділення квартир окремим співробітникам, як правило, особливо наближеним до керівництва силових і правоохоронних відомств, за останні 8-9 років стали системними, вимагаємо притягти до відповідальності усіх посадових осіб, які сприяли чи сприяють цьому», - додав П.Арнаутов.
Крім того, офіцери спецпідрозділів просять створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію, яка б перевірила законність виділення державного житла й у випадку виявлення незаконних дій дала таким фактам відповідну правову оцінку.
На запитання, на підставі яких даних П.Арнаутов заявляє про порушення під час виділення квартир в СБУ, він відповів: «Ця інформація до мене потрапила від моїх товаришів, які на сьогодні служать або служили в СБУ».
Відповідаючи на запитання, наскільки етичним з боку підполковника міліції є обвинувачувати екс-керівника СБУ, до відомства якого він не має жодного стосунку, у незаконному виділенні квартири, П.Арнаутов сказав: «Я хотів акцентувати увагу, оскільки риба гниє з голови. Луценко за подібні дії сидить. Я не кваліфікую дії Турчинова, я хочу, щоб відповідні органи дали відповідне заключення по фактах, які мають місце».