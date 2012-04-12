Турчинов має шанс піти слідом за Луценком

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН на тему «Турчинов має піти слідом за Луценком?» підполковник міліції у відставці, почесний член Асоціації ветеранів спецпідрозділу «К» Петро Арнаутов, про це йдеться у відповідному зверненні, підписаному ним та офіцером запасу ЗСУ Олексієм Міщенком.

«Просимо розібратися в ситуації, яка склалася навколо незаконного виділення, в обхід загальної черги, державного житла окремим співробітникам спецслужб та правоохоронних відомств», - йдеться у зверненні.

П.Арнаутов повідомив, що один з таких випадків був описаний ним у газеті «Сегодня» у статті під назвою «Вслед за Луценко должен пойти Турчинов». У статті, зокрема, йдеться про те, що речник СБУ Станіслав Речинський у 2005 році, коли головою СБУ був Олександр Турчинов, був першочергово поставлений на квартирний облік і через чотири місяці отримав квартиру.

«Оскільки випадки незаконного виділення квартир окремим співробітникам, як правило, особливо наближеним до керівництва силових і правоохоронних відомств, за останні 8-9 років стали системними, вимагаємо притягти до відповідальності усіх посадових осіб, які сприяли чи сприяють цьому», - додав П.Арнаутов.

Крім того, офіцери спецпідрозділів просять створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію, яка б перевірила законність виділення державного житла й у випадку виявлення незаконних дій дала таким фактам відповідну правову оцінку.

На запитання, на підставі яких даних П.Арнаутов заявляє про порушення під час виділення квартир в СБУ, він відповів: «Ця інформація до мене потрапила від моїх товаришів, які на сьогодні служать або служили в СБУ».

Відповідаючи на запитання, наскільки етичним з боку підполковника міліції є обвинувачувати екс-керівника СБУ, до відомства якого він не має жодного стосунку, у незаконному виділенні квартири, П.Арнаутов сказав: «Я хотів акцентувати увагу, оскільки риба гниє з голови. Луценко за подібні дії сидить. Я не кваліфікую дії Турчинова, я хочу, щоб відповідні органи дали відповідне заключення по фактах, які мають місце».