Луценко передав українцям привітання з-за грат (фото)

У переддень Великодня Юрій Луценко привітав усіх українців з великим християнським святом. Привітання поширила прес-служба Народної самооборони.

Головне побажання від екс-міністра у цей день – вірити у перемогу, яка неодмінно прийде.

Серед інших - гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів.

Звертаючись до Юрія Стеця, який також прийшов до лікарні разом зі своєю родиною, Луценко побажав кожному наслідувати приклад Стеця: українців треба не вчити, а робити.

Нагадаємо, що зараз Ю.Луценко перебуває у лікарні швидкої допомоги, де проходить обстеження та лікування.

У п’ятницю дружина Ірина занесла йому великодній кошик із паскою та крашанками.