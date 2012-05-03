Удовенко дав «цікаві» свідчення у справі про загибель Чорновола

Про це УНІАН повідомив син В.Чорновола Тараса Чорновіл.

За його словами, Г.Удовенко був допитаний на засіданні Бориспільського районного суду разом з декількома іншими свідками, які були заявлені з боку сторони обвинувачення.

«Він дуже порядна людина і дав досить цікаві свідчення», - сказав Т.Чорновіл, не уточнюючи, водночас, подробиці цих свідчень.

Разом з тим він зауважив, що на наступному судовому засіданні, яке має відбутися 15 травня, потерпіла сторона та її захист має намір заявити низку клопотань щодо долучення до справи додаткових матеріалів та виклику на допит низки свідків.

«Але ми прийняли рішення до оголошення клопотань не розкривати, які саме матеріали ми хочемо долучити, і яких людей допитати», - сказав Т.Чорновіл.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі В.Чорновола.

При цьому головний фігурант кримінальної справи, водій КамАЗу В.Куделя стверджує, що інсценування ДТП, в якому загинув В.Чорновіл, не було .