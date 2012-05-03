Удовенко вказав на російський слід у загибелі Чорновола

Генадій Удовенко дав сьогодні свої свідчення у справі про загибель В'ячеслава Чорновола. За словами екс-нардепа інформація про підготовку замаху була відома Чорноволу до трагедії.

«Про це мені, на той момент голові профільного комітету Верховної Ради з прав людини, в лютому 1999 року повідомив дехто В'ячеслав Бабенко, що назвався співробітником ФСБ Росії, українцем за національністю, — сказав «Сегодня» Удовенко. — Спочатку усно, а потім (на моє прохання) і письмово він попередив, що готується фізичне усунення Чорновола, і до цього нібито причетні російські спецслужби. Природно, я розповів про це В'ячеславу Максимовичу. Застереженням він знехтував, відповівши, що напередодні президентських виборів буде ще багато фальшивок і провокацій і їм не варто надавати значення. Ну а незабаром після цього сталася страшна аварія, в результаті якої загинули Чорновіл і його водій Євген Павлов».

Удовенко підкреслив, що після того, що трапилося передав заяву Бабенко в тимчасову слідчу комісію ВР із розслідування обставин загибелі Чорновола і в Генпрокуратуру, проте зрозумілих відповідей звідти не одержав. «Яка доля цієї заяви і чи дала їй хід ГПУ, мені невідомо», — сказав Удовенко.