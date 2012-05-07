Путін запроваджує іспити для гастарбайтерів: з мови та історії
16:56, 07 травня 2012Політика
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Президент Росії доручив до листопада запровадити для гастарбайтерів обов`язковий екзамен із російської мови, історії Росії та основ російського законодавства.
|Путін дав доручення федеральним і регіональним владам
"Уряду РФ спільно з органами державної влади суб`єктів РФ забезпечити: запровадження обов`язкового екзамену з російської мови, історії Росії, основ законодавства РФ для працівників-мігрантів, за винятком висококваліфікованих фахівців", - йдеться в дорученні В.Путіна.
Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної міграційної служби Росії, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб. Найбільше приїжджих із України - близько 3 млн осіб, також у лідерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.
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