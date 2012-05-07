Путін запроваджує іспити для гастарбайтерів: з мови та історії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.

"Уряду РФ спільно з органами державної влади суб`єктів РФ забезпечити: запровадження обов`язкового екзамену з російської мови, історії Росії, основ законодавства РФ для працівників-мігрантів, за винятком висококваліфікованих фахівців", - йдеться в дорученні В.Путіна.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної міграційної служби Росії, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб. Найбільше приїжджих із України - близько 3 млн осіб, також у лідерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.