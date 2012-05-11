Азаров наказав прищемити хвоста «великим комбінаторам»
Кабмін доручив СБУ, МВС та іншим службам вжити заходів для запобігання діяльності фінансових пірамід.
Кабінет міністрів України доручив СБУ, МВС, Нацкомфінпослуг, Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Держфінмоніторингу, Міністерству юстиції вжити заходів для запобігання діяльності в Україні фінансових пірамід та інших сумнівних фінансових схем, які можуть привести до привласнення коштів громадян.
Про це сказано у відповіді за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова на депутатський запит народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Василя Деревляного, повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина».
У зверненні В.Деревляний звертав увагу на виникнення небезпечної ситуації, яку зумовлює фінансова піраміда Сергія Мавроді «МММ-2011».
«Останнім часом зазначена структура проводить в Україні агресивну рекламу, обіцяючи казкові відсотки, заманює тисячі людей, які, доведені до зубожіння, готові вкладати свої мізерні, зароблені потом і кров’ю заощадження у сумнівну нову фінансову схему новітнього «великого комбінатора». Між тим, всі добре пам’ятають, чим закінчилася історія з попередньою версією «МММ» – мільйонами обдурених вкладників», – вказував у своєму депутатському запиті В.Деревляний.
У відповіді М.Азарова вказано, що зараз усі контролюючі органи проводять роботу з виявлення та запобігання функціонуванню подібних псевдофінансових установ та схем.
Про результати проведеної роботи прем’єр пообіцяв проінформувати народного депутата додатково.