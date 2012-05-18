У Приморському краї РФ горить склад артснарядів: евакуювали два села

12:17, 18 травня 2012
Політика
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Рух поїздів на ділянці Далекосхідної залізниці зупинили. 

Горить склад

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.

«Сьогодні о 10.20 (мск) у Спаському районі (280 км на північний схід від Владивостока) сталася пожежа на складі артснарядів військової частини Міністерства оборони РФ», - говориться в повідомленні.

Жертв немає, але одну людину госпіталізовано. Евакуйовано близько 700 жителів двох населених пунктів.

 

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