У Приморському краї РФ горить склад артснарядів: евакуювали два села

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.

«Сьогодні о 10.20 (мск) у Спаському районі (280 км на північний схід від Владивостока) сталася пожежа на складі артснарядів військової частини Міністерства оборони РФ», - говориться в повідомленні.

Жертв немає, але одну людину госпіталізовано. Евакуйовано близько 700 жителів двох населених пунктів.