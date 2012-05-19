Азаров про Росію, вибори та відеоконтроль

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Всі питання упирається в гроші. Це дуже великі витрати, і якби у нас були зайві гроші, ми б, безумовно, пішли на установку цих веб-камер", - відзначив М.Азаров.

Він підкреслив, що чинний закон про вибори у Верховну Раду дає великі можливості громадськості, політичним партіям контролювати хід проведення виборів.

"Треба тільки займатися цим. Я думаю, при тому інтересі, який зараз існує до цих виборів, питання контролю буде забезпечене - приїде велика кількість іноземних спостерігачів. Російський досвід використання цих веб-камер засвідчив, що це не виключило звинувачень на адресу російської влади, і не є панацеєю", - підкреслив М.Азаров.