Депутат Європарламенту закликав повторити в Україні 2004 рік

Про це він заявив сьогодні на засіданні Європарламенту щодо ситуації в Україні, передає Тиждень.

«Давайте повторимо 2004-й рік. Українська опозиція хоче, щоб ми це зробили. Вона хоче, щоб ми приїхали туди як сусіди, а не як політики», - заявив Коваль.

У свою чергу євродепутат Сюзанна Ройтова заявила, що українське населення боїться, що після парламентських виборів Партія регіонів монополізує владу в країні.

«Генеральний прокурор України перебуває в кишені українського уряду, влада у в’язниці порушує закон…довга рука виконавчої влади втручається в судову систему…Серед населення зростає страх створення однопартійної системи в Україні і можливо з допомогою лівих в Європарламенті. Вибори восени навряд чи будуть вільними», - зазначила вона.